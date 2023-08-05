В Ізраїлі чоловік влаштував стрілянину в центрі Тель-Авіва

В Ізраїлі чоловік відкрив вогонь просто посеред Тель-Авіва. В результаті інциденту постраждав чоловік.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на newsru .

За даними видання, увечері в суботу, 5 серпня, в Тель-Авіві на вулиці Монтефіоре, недалеко від перетину з вулицею Нахалат Біньямін, пролунали постріли.

Перше повідомлення про стрілянину і пораненого, за даними служба швидкої допомоги "Маген Давид Адом", надійшло о 18:44.

Прес-служба поліції повідомила, що на місце події виїхав генеральний інспектор поліції Кобі Шабтай.

Судячи з наявної інформації, наразі підтверджується версія про теракт. Напад було скоєно незадовго до початку масової акції протесту, яка ввечері мала пройти в районі перехрестя Каплан.

Поліція зауважила, що акція не скасовується, але учасникам слід проявляти обережність.

Екстренні служби повідомили, що пораненого доправили в лікарню "Іхілов". Він у критичному стані. Куля влучила в голову.

З терористом, який відкрив вогонь по людях, поліція вступила в перестрілку, під час якої один інспектор поліції був важко поранений, але терорист був нейтралізований.

Теракти у Тель-Авіві

На жаль, сьогоднішній теракт не єдиний, який стався у місті. Наприклад, навесні в Тель-Авіві сталася стрілянина, внаслідок чого одна людина загинула, ще шість отримали поранення.

Ізраїльські ЗМІ повідомляли, що й улітку відбувалися надзвичайні події. Лише вчора 16-річний араб напав із ножем на 20-річного єврейського юнака, поранивши його. Нападника затримали.

До того ж ми повідомляли, що вчора у Тель-Авіві чоловік на автомобілі збив людей на тротуарі, після чого напав на перехожих. Внаслідок події є постраждалі.

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