У Дніпрі з-під завалів дістали ще одну жертву. Рятувальна операція закінчена (фото)

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МВС України .

"Загалом через російські атаки 19 квітня у Дніпропетровській області загинули 8 осіб, з них - 2 дитини, 34 людини постраждали. Серед постраждалих 1 дитина", - додали правоохоронці.

Всього внаслідок російської атаки у місті загинуло 3 людини, 24 - постраждало. Підрозділами ДСНС врятовано 12 осіб. Ще 51 людина отримала допомогу від психологів ДСНС.

Обстріл Дніпропетровської області

19 квітня російські війська влаштували масований удар по Дніпропетровській області. Під обстріл потрапили Дніпро, Кривий Ріг, Синельниківський район.

Зокрема, у Дніпрі росіяни своєю метою обрали залізничну інфраструктуру. Вокзал у Дніпрі на якийсь час припинив роботу, були затримки поїздів. У Дніпрі спочатку повідомлялося про 15 поранених та двох загиблих. Пізніше кількість жертв та постраждалих у регіоні почала зростати. Серед постраждалих у Дніпрі і залізничники - 7 поранених та одна загибла. У Синельниківському районі загинули діти - 8-річний хлопчик та 14-річна дівчинка-підліток.

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