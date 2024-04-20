В Днепре из-под завалов достали еще одну жертву. Спасательная операция закончена (фото)
В Днепре возросло количество жертв из-за массированной российской атаки 19 апреля. Спасательная операция завершена.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МВД Украины.
"Ночью спасатели деблокировали из-под завалов многоэтажки тело погибшего мужчины. В Днепре завершены аварийно-спасательные работы", - говорится в сообщении.
Всего в результате российской атаки в городе погибли 3 человека, 24 - пострадали. Подразделениями ГСЧС спасены 12 человек. Еще 51 человек получил помощь от психологов ГСЧС.
"В целом из-за российских атак 19 апреля в Днепропетровской области погибли 8 человек, из них - 2 ребенка, 34 человека пострадали. Среди пострадавших 1 ребенок", - добавили правоохранители.
Фото с места спасательной операции в Днепре (t.me/mvs_ukraine)
Обстрел Днепропетровской области
19 апреля российские войска устроили массированный удар по Днепропетровской области. Под обстрел попали Днепр, Кривой Рог, Синельниковский район.
В частности, в Днепре россияне своей целью выбрали железнодорожную инфраструктуру. Вокзал в Днепре на некоторое время прекратил работу, были задержки поездов. В Днепре первоначально сообщалось о 15 раненых и двух погибших. Позже количество жертв и пострадавших в регионе начало расти. Среди пострадавших в Днепре и железнодорожники - 7 раненых и одна погибшая. В Синельниковском районе погибли дети - 8-летний мальчик и 14-летняя девочка-подросток.
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