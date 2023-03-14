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У Дніпрі вшанували пам’ять українських добровольців

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Вівторок 14 березня 2023 17:45
У Дніпрі вшанували пам’ять українських добровольців Фото: у Дніпрі вшанували пам’ять українських добровольців (прес-служба міськради)
Автор: Артем Горовенко

У Дніпрі в День українського добровольця вшанували пам’ять полеглих захисників країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Дніпра Бориса Філатова.

За словами Філатова, із 2014 року саме Дніпро став батьківщиною добровольчого руху. Тут формувалися перші добровольчі підрозділи, які одразу йшли на фронт.

"Хочеться сказати слова подяки всім тим людям, які за покликом власного серця пішли до лав добровольчих підрозділів, батальйонів. Які залишали свої родини та домівки. Які боронять країну. Ми завжди будемо пам’ятати та шанувати кожного і кожну з них", - додав він.

Зі свого боку голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак підкреслив, що незламність українського народу в боротьбі за майбутнє країни неодмінно веде до перемоги.

Нагадаємо, що дата 14 березня для Дня добровольця була обрана не випадково.

Саме в цей день у 2014 році на тренувальну базу в Нових Петрівцях з Майдану Незалежності вирушили перші 500 бійців-добровольців Самооборони Майдану для формування першого добровольчого батальйону.

Чоловіки й жінки самоорганізувалися та вирушили на схід України - на захист нашої держави та її суверенітету від російських загарбників.

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