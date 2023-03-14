ua ru
Вт, 14 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Днепре почтили память украинских добровольцев

Новина українською →
Вторник 14 марта 2023 17:45
В Днепре почтили память украинских добровольцев Фото: в Днепре почтили память украинских добровольцев (пресс-служба горсовета)
Автор: Артем Горовенко

В Днепре в День украинского добровольца почтили память павших защитников страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Днепра Бориса Филатова.

По словам Филатова, с 2014 именно Днепр стал родиной добровольческого движения. Здесь формировались первые добровольческие подразделения, которые сразу уходили на фронт.

"Хочется сказать слова благодарности всем тем людям, которые по зову собственного сердца пошли в ряды добровольческих подразделений, батальонов. Оставлявшие свои семьи и дома. Защищающие страну. Мы всегда будем помнить и уважать каждого и каждую из них", - добавил он.

Со своей стороны глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак подчеркнул, что несокрушимость украинского народа в борьбе за будущее страны непременно ведет к победе.

Напомним, что дата 14 марта для Дня добровольца была выбрана не случайно.

Именно в этот день в 2014 году на тренировочную базу в Новых Петровцах с Майдана Незалежности отправились первые 500 бойцов-добровольцев Самообороны Майдана для формирования первого добровольческого батальона.

Мужчины и женщины самоорганизовались и отправились на восток Украины – в защиту нашего государства и его суверенитета от российских захватчиков.

Читайте РБК-Украина в Google News
Днипро Борис Филатов
NEWS
ВСУ продолжат удерживать Бахмут: решение Ставки с Зеленским
ВСУ продолжат удерживать Бахмут: решение Ставки с Зеленским
DAILY
Китайское предупреждение. Какого "мира" добивается Пекин и есть ли угрозы для Украины
Данила Крамаренкостарший редактор ленты новостей Китайское предупреждение. Какого "мира" добивается Пекин и есть ли угрозы для Украины