В Днепре почтили память украинских добровольцев

В Днепре в День украинского добровольца почтили память павших защитников страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Днепра Бориса Филатова.

По словам Филатова, с 2014 именно Днепр стал родиной добровольческого движения. Здесь формировались первые добровольческие подразделения, которые сразу уходили на фронт.

"Хочется сказать слова благодарности всем тем людям, которые по зову собственного сердца пошли в ряды добровольческих подразделений, батальонов. Оставлявшие свои семьи и дома. Защищающие страну. Мы всегда будем помнить и уважать каждого и каждую из них", - добавил он.

Со своей стороны глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак подчеркнул, что несокрушимость украинского народа в борьбе за будущее страны непременно ведет к победе.