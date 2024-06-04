У Дніпрі вшанували памʼять дітей, які загинули під час війни

"Коли російський терор забирає життя дітей, болить завжди найдужче. Кожна така звістка — це гнів і розпач. Злочини окупантів не можна ані пробачити, ані забути. Але помста настане за все — справедлива та невідворотна", — зазначив міський голова Дніпра Борис Філатов.

Зі свого боку, начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив, що тільки Дніпропетровщина за час повномасштабної війни втратила 22 своїх синів і доньок. Їхні голоси назавжди залишаться у пам’яті найрідніших.