В Днепре почтили память детей, погибших во время войны

"Когда российский террор уносит жизни детей, болит всегда сильнее всего. Каждое такое известие — это гнев и отчаяние. Преступления оккупантов нельзя ни простить, ни забыть. Но месть наступит за все — справедливая и неотвратимая", — отметил городской голова Днепра Борис Филатов.

Со своей стороны начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщил, что только Днепропетровщина за время полномасштабной войны потеряла 22 своих сыновей и дочерей. Их голоса навсегда останутся в памяти самых родных.