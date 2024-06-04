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В Днепре почтили память детей, погибших во время войны

Фото: в Днепре почтили память детей, погибших во время войны (dniprorada.gov.ua)
Автор: Александр Мороз

Сегодня, 4 июня, после очередной ракетной атаки РФ, в Днепре почтили память всех детей, погибших в результате вооруженной агрессии против Украины. Во время мемориального заката на ветках деревьев разместили маленькие колокольчики, как символ украденной войной жизни малышей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Днепровского горсовета.

"Когда российский террор уносит жизни детей, болит всегда сильнее всего. Каждое такое известие — это гнев и отчаяние. Преступления оккупантов нельзя ни простить, ни забыть. Но месть наступит за все — справедливая и неотвратимая", — отметил городской голова Днепра Борис Филатов.

Со своей стороны начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщил, что только Днепропетровщина за время полномасштабной войны потеряла 22 своих сыновей и дочерей. Их голоса навсегда останутся в памяти самых родных.

 

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