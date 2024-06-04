У Дніпрі вшанували памʼять дітей, які загинули під час війни

Сьогодні, 4 червня, після чергової ракетної атаки РФ, у Дніпрі вшанували пам’ять всіх дітей, які загинули внаслідок збройної агресії проти України. Під час меморіального заходу на гілках дерев розмістили маленькі дзвіночки, як символ вкраденого війною життя малечі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Дніпровської міськради.

"Коли російський терор забирає життя дітей, болить завжди найдужче. Кожна така звістка — це гнів і розпач. Злочини окупантів не можна ані пробачити, ані забути. Але помста настане за все — справедлива та невідворотна", — зазначив міський голова Дніпра Борис Філатов.

Зі свого боку, начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив, що тільки Дніпропетровщина за час повномасштабної війни втратила 22 своїх синів і доньок. Їхні голоси назавжди залишаться у пам’яті найрідніших.