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У Дніпрі з візитом перебуває посол Чехії

Фото: у Дніпрі з візитом перебуває посол Чехії Радек Пех (прес-служба міськради)
Автор: Сергій Новіков

Посол Радек Пех та мер Дніпра Борис Філатов взяли участь у відкритті виставки до 20-ї річниці членства Чехії в ЄС.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на повідомлення Дніпровської міськради.

"За роки цієї страшної війни ми дійсно можемо бачити, що Чехія не лише наш надійний партнер. Це - наші справжні друзі", - наголосив Філатов.

Також цього дня організували українсько-чеську конференцію співпраці навчальних закладів та підприємств. Її проведення мер назвав важливою подією для Дніпра, адже попри всі виклики повномасштабного вторгнення він залишається містом студентів та провідних закладів вищої освіти.

Філатов також зауважив, що співпраця саме між університетами стала одним із пріоритетів у взаємодії з японським містом Осакою, де нещодавно між двома міськими головами було підписано угоду про повоєнне відновлення Дніпра.

Зі свого боку, пан Радек Пех додав, що крім допомоги, яку Чехія надає Україні, його країна також готова ділитися досвідом щодо переговорного процесу по вступу до ЄС.

"Європейський союз є запорукою того, що його члени завжди можуть покладатися на інших своїх колег за Європейським союзом. І водночас так само Україна може спиратися на підтримку членів ЄС у її боротьбі проти російського агресора", - сказав Радек Пех.

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ДніпроЧехія