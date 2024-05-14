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В Днепре с визитом находится посол Чехии

Фото: в Днепре с визитом находится посол Чехии Радек Пех (пресс-служба горсовета)
Автор: Сергей Новиков

Посол Радек Пех и мэр Днепра Борис Филатов приняли участие в открытии выставки к 20-летию членства Чехии в ЕС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Днепровского горсовета.

"За годы этой страшной войны мы действительно можем видеть, что Чехия не только наш надежный партнер. Это наши настоящие друзья", - подчеркнул Филатов.

Также в этот день организована украинско-чешская конференция сотрудничества учебных заведений и предприятий. Ее проведение мэр назвал важным событием для Днепра, ведь, несмотря на все вызовы полномасштабного вторжения, он остается городом студентов и ведущих учреждений высшего образования.

Филатов также отметил, что сотрудничество между университетами стало одним из приоритетов во взаимодействии с японским городом Осакой, где недавно между двумя городскими головами было подписано соглашение о послевоенном восстановлении Днепра.

Со своей стороны господин Радек Пех добавил, что кроме помощи, которую Чехия оказывает Украине, его страна также готова делиться опытом переговорного процесса по вступлению в ЕС.

"Европейский союз является залогом того, что его члены всегда могут полагаться на других своих коллег по Европейскому союзу. И в то же время Украина может опираться на поддержку членов ЕС в ее борьбе против российского агрессора", - сказал Радек Пех.

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ДнепрЧехия