У Дніпрі вибухнуло авто: постраждав посадовець і його дружина

Нагадаємо, 14 березня в центрі Одеси був вбитий активіст Дем'ян Ганул. Нападник застрелив активіста і втік з місця злочину.

Правоохоронці оперативно розшукали і затримали підозрюваного. Як виявилося, нападником виявився місцевий житель. Пізніше в СБУ уточнили, що у вбивстві Ганула підозрюють 46-річного дезертира.

Підозрюваному у вбивстві активіста Дем'яна Ганула обрали запобіжний захід. Затриманий перебуває під вартою, розслідування триває.

Також днями у Дніпропетровській області знайшли мертвим колишнього заступника мера Кам'янського Олександра Плахотніка. Правоохоронці затримали підозрюваного. За даними прокуратури, нападник розстріляв Плахотніка через борг.

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