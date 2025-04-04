У Дніпрі вибухнуло авто: постраждав посадовець і його дружина

У Дніпрі зранку 4 квітня вибухнув автомобіль. Постраждав місцевий посадовець та його дружина.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Нацполіцію.
Як зазначає поліція, повідомлення про вибух надійшло до правоохоронців сьогодні близько 07:40. Водій автомобіля, місцевий посадовець, та його дружина отримали поранення.
За даними джерел РБК-Україна, постраждав голова Лівобережної міської адміністрації Дніпра Юрій Федько.
Фото: у Дніпрі вибухнуло авто посадовця (t.me/UA_National_Police)
На місце виїхав перший заступник голови Нацполіції - начальник Головного слідчого управління Максим Цуцкірізде, співробітники поліції, СБУ та прокуратури. Вирішується питання щодо правової кваліфікації.
Нагадаємо, 14 березня в центрі Одеси був вбитий активіст Дем'ян Ганул. Нападник застрелив активіста і втік з місця злочину.
Правоохоронці оперативно розшукали і затримали підозрюваного. Як виявилося, нападником виявився місцевий житель. Пізніше в СБУ уточнили, що у вбивстві Ганула підозрюють 46-річного дезертира.
Підозрюваному у вбивстві активіста Дем'яна Ганула обрали запобіжний захід. Затриманий перебуває під вартою, розслідування триває.
Також днями у Дніпропетровській області знайшли мертвим колишнього заступника мера Кам'янського Олександра Плахотніка. Правоохоронці затримали підозрюваного. За даними прокуратури, нападник розстріляв Плахотніка через борг.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.