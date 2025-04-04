В Днепре взорвалось авто: пострадал чиновник и его жена

Напомним, 14 марта в центре Одессы был убит активист Демьян Ганул. Нападавший застрелил активиста и скрылся с места преступления.

Правоохранители оперативно разыскали и задержали подозреваемого. Как оказалось, нападавшим оказался местный житель. Позже в СБУ уточнили, что в убийстве Ганула подозревают 46-летнего дезертира.

Подозреваемому в убийстве активиста Демьяна Ганула избрали меру пресечения. Задержанный находится под стражей, расследование продолжается.

Также на днях в Днепропетровской области нашли мертвым бывшего заместителя мэра Каменского Александра Плахотника. Правоохранители задержали подозреваемого. По данным прокуратуры, нападавший расстрелял Плахотника из-за долга.

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