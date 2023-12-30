У Дніпрі уламки ракети впали на підприємство: пошкоджено легкові машини та автобуси

За його даними, у Дніпрі через падіння уламків збитої ракети є руйнування на території підприємства.

Окрім цього там виникло займання, але його вже загасили.

"Побиті й легкові машини та автобуси. Минулося без загиблих та постраждалих", - написав він.

Окрім цього ворог завдав удару по Марганецькій та Мирівській громадах. Там було поранено 65-річна жінка. Вона у лікарні в стані середньої тяжкості.

"Пошкоджені адмінбудівля та комунальне підприємство. Сталася пожежа на території агрофірми. Рятувальники оперативно приборкали вогонь", - сказано у повідомленні.

В результаті обстрілів понівечені п'ятиповерхівка та 20 приватних будинків. З одного з них рятувальники деблокували 87-річного чоловіка. Зачепило газогони та лінії електропередач. Без світла залишилися майже 1300 родин.

Ракетний обстріл України у ніч на 29 грудня

Вночі, 29 грудня, ворог вдався до наймасованішої атаки проти України. Спочатку терористи атакували "Шахедами", загалом випустивши 36 БпЛА. Також під час атаки ворог запустив десятки ракет. Терористи застосували проти України 158 засобів повітряного нападу. Протиповітряна оборона знищила 114 цілей.

Сьогодні, 30 грудня, стало відомо про те, що кількість загиблих внаслідок ударів по Запоріжжю зросла до 9. Також у Дніпрі через російські терористичні удари загинули 6 людей.

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