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В Днепре обломки ракеты упали на предприятие: повреждены легковые машины и автобусы

Иллюстративное фото: в Днепре ПВО сбило ракету (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Силы ПВО сбили вражескую ракету над Днепром днем субботы, 30 декабря.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Днепропетровской областной военной администрации Сергея Лысака.

По его данным, в Днепре из-за падения обломков сбитой ракеты есть разрушение на территории предприятия.

Кроме этого там возникло возгорание, но его уже потушили.

"Избиты и легковые машины и автобусы. Прошло без погибших и пострадавших", - написал он.

Кроме этого враг нанес удар по Марганецкой и Мировской общинам. Там была ранена 65-летняя женщина. Она находится в больнице в состоянии средней тяжести.

"Повреждены админздание и коммунальное предприятие. Произошел пожар на территории агрофирмы. Спасатели оперативно обуздали огонь", - говорится в сообщении.

В результате обстрелов изуродованы пятиэтажка и 20 частных домов. Из одного из них спасатели деблокировали 87-летнего мужчину. Зацепило газопроводы и линии электропередач. Без света остались около 1300 семей.

Ракетный обстрел Украины в ночь на 29 декабря

Ночью, 29 декабря, враг прибег к самой массированной атаке против Украины. Сначала террористы атаковали "Шахедами", в общей сложности выпустив 36 БпЛА. Также во время атаки враг запустил десятки ракет. Террористы применили против Украины 158 средств воздушного нападения. Противовоздушная оборона уничтожила 114 целей.

Сегодня, 30 декабря, стало известно о том, что число погибших в результате ударов по Запорожье выросло до 9. Также в Днепре из-за российских террористических ударов погибли 6 человек.

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