У Дніпрі та Запоріжжі пролунали вибухи

Вибухи у Дніпрі та Запоріжжі пролунали після 12:50. Повітряні сили попередили про ракетну загрозу на сході України, а жителів Дніпра та Запоріжжі закликали перебувати в укриттях.

Голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук також закликав містян не ігнорувати тривогу.

Моніторингові групи повідомляють, що з півночі окупованого Криму, а саме з району Джанкоя, були запуски балістики у бік Дніпропетровської та Запорізької областей.

Карта повітряних тривог станом на 12:55

Обстріл Дніпропетровської області

Нагадаємо, зранку 18 жовтня у Дніпрі та Запоріжжі також лунали вибухи. Пізніше місцева влада повідомила, що окупанти вдарили по села Обухівка під Дніпром.

Внаслідок атаки було пошкоджено щонайменше 8 приватних будинків. Через дії російських терористів загинула 31-річна жінка, мама двох дітей. Також четверо осіб отримали поранення.