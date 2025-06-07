У Дніпрі та Павлограді лунають вибухи, міста атакують ракети і БПЛА

Російські терористи атакують ударними безпілотниками Дніпро та Павлоград. У місті чути звуки вибухів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака, Суспільне Дніпро і Повітряні сили ЗСУ.
"Гучно було у Дніпрі та Павлограді. Про наслідки - згодом. Повітряна тривога триває. Прошу не нехтувати правилами безпеки", - написав Лисак о 03:36.
Суспільне повідомило про вибух у місті о 03:43.
О 03:51 Повітряні сили повідомили ризик застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей.
За кілька хвилин військові повідомили про наближення ракети в напрямку Дніпра, а також рух ракети в напрямку Павлограда.
Лисак повідомив про вибухи у Дніпрі та Павлограді.
"Дніпро та Павлоград. Знов гучно. Укриття ще не залишаємо. Загроза триває", - написав він.
У Дніпрі продовжують лунати вибухи. Моніторингові пабліки повідомляють про рух у напрямку міста ще п'яти дронів.
Російські загарбники регулярно обстрілюють Дніпро та Дніпропетровську область. Найбільша кількість обстрілів та руйнувань фіксується у прифронтових населених пунктах області.
Останні потужні удари безпілотниками по Дніпру були зафіксовані наприкінці квітня. Внаслідок атаки загинула людина, у місті спалахнуло багато пожеж.
В Офісі президента Володимира Зеленського заявили про наміри Росії окупувати всю територію України на схід від Дніпра і захопити Одесу та Миколаїв.
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