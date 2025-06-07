У Дніпрі та Павлограді лунають вибухи, міста атакують ракети і БПЛА

"Гучно було у Дніпрі та Павлограді. Про наслідки - згодом. Повітряна тривога триває. Прошу не нехтувати правилами безпеки", - написав Лисак о 03:36.

Суспільне повідомило про вибух у місті о 03:43.

О 03:51 Повітряні сили повідомили ризик застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей.

За кілька хвилин військові повідомили про наближення ракети в напрямку Дніпра, а також рух ракети в напрямку Павлограда.

Оновлено 04:00

Лисак повідомив про вибухи у Дніпрі та Павлограді.

"Дніпро та Павлоград. Знов гучно. Укриття ще не залишаємо. Загроза триває", - написав він.

Оновлено 04:54

У Дніпрі продовжують лунати вибухи. Моніторингові пабліки повідомляють про рух у напрямку міста ще п'яти дронів.