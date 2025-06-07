В Днепре и Павлограде раздаются взрывы, города атакуют ракеты и БПЛА

Российские террористы атакуют ударными беспилотниками Днепр и Павлоград. В городе слышны звуки взрывов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Днепропетровской ОВА Сергея Лысака, Суспільне Дніпро и Воздушные силы ВСУ.
"Громко было в Днепре и Павлограде. О последствиях - позже. Воздушная тревога продолжается. Прошу не пренебрегать правилами безопасности", - написал Лысак в 03:36.
Общественное сообщило о взрыве в городе в 03:43.
В 03:51 Воздушные силы сообщили о риске применения авиационных средств поражения для прифронтовых областей.
Через несколько минут военные сообщили о приближении ракеты в направлении Днепра, а также движение ракеты в направлении Павлограда.
Лысак сообщил о взрывах в Днепре и Павлограде.
"Днепр и Павлоград. Опять громко. Укрытие еще не покидаем. Угроза продолжается", - написал он.
Российские захватчики регулярно обстреливают Днепр и Днепропетровскую область. Наибольшее количество обстрелов и разрушений фиксируется в прифронтовых населенных пунктах области.
Последние мощные удары беспилотниками по Днепру были зафиксированы в конце апреля. В результате атаки погиб человек, в городе вспыхнуло много пожаров.
В Офисе президента Владимира Зеленского заявили о намерениях России оккупировать всю территорию Украины к востоку от Днепра и захватить Одессу и Николаев.
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