У Дніпрі та частині області перебої з водою: що сталося

Сьогодні на Аульському водоводі проводяться ремонтні роботи. У зв'язку з цим можливі тимчасові перебої з водопостачанням. Зокрема, у населених пунктах Камʼянське та Верхньодніпровськ.

Він також попередив про перебої з водою у частині Дніпра.

"Прошу вас заздалегідь подбати про запас питної води. Всі відповідні фахівці працюють над усуненням неполадок", - зазначив Лукашук.

За словами голови Дніпропетровської облради, постачання води відновлять до кінця дня.