В Днепре и части области перебои с водой: что произошло

Сегодня на Аульском водоводе проводятся ремонтные работы. В связи с этим возможны временные перебои с водоснабжением. В частности, в населенных пунктах Каменское и Верхнеднепровск.

Он также предупредил о перебоях с водой в части Днепра.

"Прошу вас заранее позаботиться о запасе питьевой воды. Все соответствующие специалисты работают над устранением неполадок", - отметил Лукашук.

По словам главы Днепропетровского облсовета, поставки воды возобновят до конца дня.