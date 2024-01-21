В Дніпрі спалахнув будинок: загинули жінка та троє дітей

"Загорання у житловому будинку сталося сьогодні вночі. Горіло домашнє майно на площі 15 кв.м. Із задимленої оселі вогнеборці винесли непритомну жінку та трьох дітей, які теж були без свідомості", - йдеться в повідомленні.

Після проведення реанімаційних заходів медики констатували смерть жінки, 1983 року народження, хлопчика, 2018 року народження, та двох дівчаток, 2017 та 2021 років народження.

Пожежі за участю дітей в Україні

Зазначимо, що в Україні час від часу трапляються пожежі за участю дітей. Не рідкісні випадки їхньої смерті у вогні. Нещодавно у Кривому Розі сталася пожежа у багатоповерхівці у Саксаганському районі. Постраждали жінка та троє маленьких дітей - двоє хлопчиків та дівчинка.

На початку грудня 2023 року, в селі Вербівка Коростенського району Житомирської області сталася пожежа в одному з житлових будинків. Троє дітей загинули.

А в середині грудня 2023 року в селі Гмирянка (Чернігівська область) спалахнула пожежа в приватному будинку. Внаслідок цього загинули мама та двоє дітей.