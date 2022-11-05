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У Дніпрі сильна пожежа на електропідстанції: частина людей без світла (фото, відео)

Фото: у Дніпрі спалахнула сильна пожежа на електропідстанції (facebook.com/dniprotv)
Автор: Марія Кучерявець

У Дніпрі сьогодні, 5 листопада спалахнула велика пожежа на електропідстанції. Внаслідок чого деякі місцеві жителі залишилися без світла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві ЗМІ.

"У Дніпрі, у Діївці пожежа на трансформаторній. Через це зникло світло у Діївці та на житловому масиві Західний", - пишуть ЗМІ.

Тим часом місцеві Telegram-канали повідомляють про гучні звуки в результаті горіння.

"Пожежа сталася на електропідстанції, попередньо внаслідок технічної несправності. На місці працюють рятувальники ДСНС", - пишуть видання.

Нагадаємо, що в кінці жовтня спалахнула пожежа на АЗС в Дніпрі внаслідок ракетного удару.

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ЕлектроенергіяПожежаДнипро