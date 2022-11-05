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В Днепре сильный пожар на электроподстанции: часть людей без света (фото, видео)

Фото: в Днепре загорелся сильный пожар на электроподстанции (facebook.com/dniprotv)
Автор: Мария Кучерявец

В Днепре сегодня, 5 ноября, вспыхнул большой пожар на электроподстанции. В результате чего некоторые местные жители остались без света.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные СМИ.

"В Днепре, в Деевке пожар на трансформаторной. Поэтому исчез свет в Деевке и на жилом массиве Западный", - пишут СМИ.

Между тем местные Telegram-каналы сообщают о громких звуках в результате горения.

"Пожар произошел на электроподстанции, предварительно в результате технической неисправности. На месте работают спасатели ГСЧС", - пишут издания.

Напомним, что в конце октября вспыхнул пожар на АЗС в Днепре в результате ракетного удара.

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