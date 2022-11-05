В Днепре сильный пожар на электроподстанции: часть людей без света (фото, видео)

В Днепре сегодня, 5 ноября, вспыхнул большой пожар на электроподстанции. В результате чего некоторые местные жители остались без света.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные СМИ.
"В Днепре, в Деевке пожар на трансформаторной. Поэтому исчез свет в Деевке и на жилом массиве Западный", - пишут СМИ.
Между тем местные Telegram-каналы сообщают о громких звуках в результате горения.
"Пожар произошел на электроподстанции, предварительно в результате технической неисправности. На месте работают спасатели ГСЧС", - пишут издания.
Напомним, что в конце октября вспыхнул пожар на АЗС в Днепре в результате ракетного удара.
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