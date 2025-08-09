У Дніпрі працівників ТЦК підозрюють у побитті військового: що каже військкомат

Як зазначається, 8 серпня в одному з Telegram-каналів поширили відео, на якому зафіксовано можливе побиття колишнього військовослужбовця працівниками територіального центру комплектування.

Правоохоронці почали розслідування для встановлення обставин інциденту. Можливе відкриття окремого кримінального провадження за фактом фізичного спротиву працівникам ТЦК.

Реакція ТЦК

У Дніпропетровському обласному ТЦК та СП інформацію про інцидент назвали маніпулятивною.

У ТЦК стверджують, що група оповіщення зупинила громадянина, який надав свої документи для перевірки. Але під час цього нібито до групи підійшов невідомий чоловік у цивільному одязі та стані алкогольного сп’яніння. Він нібито представився чинним військовослужбовцем, почав ображати та провокувати представників РТЦК та СП.

"Далі даний громадянин забіг до підʼїзду, конфлікт припинився, але через 10 хвилин він вийшов у військовій формі без знаків розрізнення та продовжив конфлікт з військовослужбовцями ТЦК та СП", - йдеться у повідомленні.

За словами представників ТЦК, у ході конфлікту з'ясувалося, що чоловік, який провокував співробітників ТЦК, не є чинним військовослужбовцем і був знятий з військового обліку. На місце події викликали співробітників Національної поліції, тривають слідчі дії.