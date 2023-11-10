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У Дніпрі розпочався опалювальний сезон: скільки чекати на тепло в оселях

Фото: у Дніпрі розпочався опалювальний сезон (GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

З 10 листопада в Дніпрі розпочався опалювальний сезон. Котельні запускають поступово, починаючи з об'єктів соціальної сфери, таких як лікарні, школи та дитячі садки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Дніпровську міську раду.

Як пояснює директор дніпровського КП "Теплоенеро" Андрій Клименко, після запуску котелень може знадобитися 10-14 днів, щоб тепло повністю дійшло до житлових будинків. Такі терміни обумовлені технічними процесами з налаштування.

Повідомляється, що наразі компанія працює в посиленому режимі, запускаючи котельні щодня, включаючи вихідні, до тих пір, поки не буде запущено всі. Зокрема, проконтрольовано запуск систем, які обслуговують медичні установи, школи, дитсадки та житлові будинки.

Також перед сезоном комунальне підприємство  провело покращення котелень та обладнання для заощадження енергії.

У випадку проблем, мешканців просять повідомляти про їх наявність до диспетчерської служби за номерами телефонів, наведеними нижче: 

  • (056)736-10-02 (цілодобово)

або через контакт-центр м. Дніпра: 

  • +38  056  732  12  12, 
  • +38  095  732  12  12, 
  • +38  096  732  12  12, 
  • +38  073  732  12  12.
     

Опалювальний сезон в Україні

Нагадаємо, початок опалювального сезону у різних областях України оголошували ще у жовтні.

При цьому прем'єр-міністр Денис Шмигаль нещодавно анонсував виплати українцям на дрова у розмірі 16 тисяч гривень. Вони передбачені для жителів тих місць, де нема можливості опалювати будинки газом.

Раніше рятувальники нагадали українцям про правила використання обігрівачів та іншого приладдя, яке дозволяє зігріти приміщення чи ліжко.

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Опалювальный сезон