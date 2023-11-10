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В Днепре начался отопительный сезон: сколько ждать тепла в домах

Днепр, Пятница 10 ноября 2023 14:23
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В Днепре начался отопительный сезон: сколько ждать тепла в домах Фото: в Днепре начался отопительный сезон (GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

С 10 ноября в Днепре начался отопительный сезон. Котельные запускают постепенно, начиная с объектов социальной сферы, таких как больницы, школы и детские сады.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Днепровский городской совет.

Как объясняет директор днепровского КП "Теплоэнеро" Андрей Клименко, после запуска котельных может потребоваться 10-14 дней, чтобы тепло полностью дошло до жилых домов. Такие сроки обусловлены техническими процессами по настройке.

Сообщается, что компания работает в усиленном режиме, запуская котельные ежедневно, включая выходные, до тех пор, пока не будет запущено все. В частности, проконтролирован запуск систем, обслуживающих медицинские учреждения, школы, детсады и жилые дома.

Также перед сезоном коммунальное предприятие провело улучшение котельных и оборудование для экономии энергии.

В случае проблем жителей просят сообщать об их наличии в диспетчерскую службу по номерам телефонов, приведенным ниже:

  • (056)736-10-02 (круглосуточно)

или через контакт-центр г. Днепра:

  • +38 056 732 12 12,
  • +38 095 732 12 12,
  • +38 096 732 12 12,
  • +38 073 732 12 12.

Отопительный сезон в Украине

Напомним, начало отопительного сезона в разных областях Украины объявлялось еще в октябре.

При этом премьер-министр Денис Шмыгаль недавно анонсировал выплаты украинцам на дрова в размере 16 тысяч гривен. Они предназначены для жителей тех мест, где нет возможности отапливать дома газом.

Ранее спасатели напомнили украинцам о правилах использования обогревателей и других принадлежностей, которые позволяют согреть помещение или кровать.

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