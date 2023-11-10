В Днепре начался отопительный сезон: сколько ждать тепла в домах
С 10 ноября в Днепре начался отопительный сезон. Котельные запускают постепенно, начиная с объектов социальной сферы, таких как больницы, школы и детские сады.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Днепровский городской совет.
Как объясняет директор днепровского КП "Теплоэнеро" Андрей Клименко, после запуска котельных может потребоваться 10-14 дней, чтобы тепло полностью дошло до жилых домов. Такие сроки обусловлены техническими процессами по настройке.
Сообщается, что компания работает в усиленном режиме, запуская котельные ежедневно, включая выходные, до тех пор, пока не будет запущено все. В частности, проконтролирован запуск систем, обслуживающих медицинские учреждения, школы, детсады и жилые дома.
Также перед сезоном коммунальное предприятие провело улучшение котельных и оборудование для экономии энергии.
В случае проблем жителей просят сообщать об их наличии в диспетчерскую службу по номерам телефонов, приведенным ниже:
- (056)736-10-02 (круглосуточно)
или через контакт-центр г. Днепра:
- +38 056 732 12 12,
- +38 095 732 12 12,
- +38 096 732 12 12,
- +38 073 732 12 12.
Отопительный сезон в Украине
Напомним, начало отопительного сезона в разных областях Украины объявлялось еще в октябре.
При этом премьер-министр Денис Шмыгаль недавно анонсировал выплаты украинцам на дрова в размере 16 тысяч гривен. Они предназначены для жителей тех мест, где нет возможности отапливать дома газом.
Ранее спасатели напомнили украинцам о правилах использования обогревателей и других принадлежностей, которые позволяют согреть помещение или кровать.
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