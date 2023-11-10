В Днепре начался отопительный сезон: сколько ждать тепла в домах

С 10 ноября в Днепре начался отопительный сезон. Котельные запускают постепенно, начиная с объектов социальной сферы, таких как больницы, школы и детские сады.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Днепровский городской совет .

Как объясняет директор днепровского КП "Теплоэнеро" Андрей Клименко, после запуска котельных может потребоваться 10-14 дней, чтобы тепло полностью дошло до жилых домов. Такие сроки обусловлены техническими процессами по настройке.

Сообщается, что компания работает в усиленном режиме, запуская котельные ежедневно, включая выходные, до тех пор, пока не будет запущено все. В частности, проконтролирован запуск систем, обслуживающих медицинские учреждения, школы, детсады и жилые дома.

Также перед сезоном коммунальное предприятие провело улучшение котельных и оборудование для экономии энергии.

В случае проблем жителей просят сообщать об их наличии в диспетчерскую службу по номерам телефонов, приведенным ниже:

(056)736-10-02 (круглосуточно)

или через контакт-центр г. Днепра: