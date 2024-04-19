У Дніпрі різко зросла кількість постраждалих після атаки РФ

У Дніпрі кількість постраждалих від атаки окупантів 19 квітня зросла з 16 до 24 людей. І в Синельниківському районі - вже 7 постраждалих.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.

"У Дніпрі число постраждалих зросло до 24 людей. У найбільш пошкодженому будинку продовжуються аварійно-пошукові роботи", - розповів він.

Наслідки атаки РФ

Дніпро

За уточненими даними, в Дніпрі пошкоджені ще 5 багатоповерхівок і 2 приватні будинки, 3 навчальні заклади, 7 адміністративних та офісна будівлі, ринок, магазини і торговельні павільйони, готель, СТО. А ще - майже півсотні авто. Потрощена й інфраструктура міста.

Синельниківський район

У Синельниківському районі кількість поранених зросла до 7 людей. Крім того, побиті понад 60 приватних осель, авто. Знищена сонячна електростанція. Понівечене підприємство.

Обстріл Дніпропетровської області

19 квітня російські окупанти влаштували комбінований удар по Україні, використавши майже 40 ракет та дронів. Українська система ППО впоралася з 14 "шахедами" та 15 ракетами, у тому числі Х-22, які раніше не збивалися через їх надзвукову швидкість. Основний удар загарбники сконцентрували на Дніпропетровській області.

Попри те, що ППО в небі над регіоном збила 11 ракет з 16 і 9 "шахедів" з 10, у Дніпрі повідомляли спочатку про 16 поранених та двох загиблих. Тут найбільше постраждала залізнична інфраструктура, семеро залізничників було поранено, ще одна співробітниця УЗ загинула.

У Синельниківському районі спочатку повідомлялося про шістьох загиблих, серед яких двоє загиблих дітей - 8-ми та 14-ти років, та 6 поранених. У Кривому Розі ще троє людей постраждали.