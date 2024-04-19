В Днепре резко возросло количество пострадавших после атаки РФ

В Днепре количество пострадавших от атаки оккупантов 19 апреля возросло с 16 до 24 человек. И в Синельниковском районе - уже 7 пострадавших.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака.

"В Днепре число пострадавших возросло до 24 человек. В наиболее поврежденном доме продолжаются аварийно-розыскные работы", - рассказал он.

Последствия атаки РФ

Днепр

По уточненным данным, в Днепре повреждены еще 5 многоэтажек и 2 частных дома, 3 учебных заведения, 7 административных и офисных зданий, рынок, магазины и торговые павильоны, гостиница, СТО. А еще - почти полсотни авто. Разбита и инфраструктура города.

Синельниковский район

В Синельниковском районе количество раненых возросло до 7 человек. Кроме того, избиты более 60 частных домов, авто. Уничтожена солнечная электростанция. Изуродованное предприятие.

Обстрел Днепропетровской области

19 апреля российские оккупанты устроили комбинированный удар по Украине, использовав почти 40 ракет и дронов. Украинская система ПВО справилась с 14 "шахедами" и 15 ракетами, в том числе Х-22, которые ранее не сбивались из-за их сверхзвуковой скорости. Основной удар захватчики сконцентрировали на Днепропертровской области.

Несмотря на то, что ПВО в небе над регионом сбила 11 ракет из 16 и 9 "шахедов" из 10, в Днепре сообщали первоначально о 16 раненых и двух погибших. Здесь больше всего пострадала железнодорожная инфраструктура, семь железнодорожников были ранены, еще одна сотрудница УЗ погибла.

В Синельниковском районе первоначально сообщалось о шести погибших, среди которых двое погибших детей - 8-ми и 14-ти лет, и 6 раненых. В Кривом Роге еще трое людей пострадали.