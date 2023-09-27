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У Дніпрі провели регіональне засідання конгресу при президентові

Фото: у Дніпрі провели регіональне засідання Конгресу при президентові (dniprorada.gov.ua)
Автор: Юлія Бойко

У Дніпрі провели засідання членів Конгресу місцевих та регіональних влад при президентові від Дніпропетровської області. До обговорень долучилися представники громад регіону, правоохоронці, надзвичайники, військові, а також профільні фахівці ОВА і члени уряду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Дніпровської міськради.

Говорили про надважливе. Виклики, перед якими ставить нас війна. З одними пораємося на рівні регіону. Інші долаємо з допомогою держави. Є й такі, що вирішуємо гуртом", - сказав керівник ДніпроОВА Сергій Лисак. 

Основними темами конгресу стали життя Дніпра та регіону в умовах війни, діяльність області як логістичного, медичного та гуманітарного хабу.

Говорили також про перебіг освітнього процесу з дотриманням безпекових стандартів, підготовку до опалювального сезону та рішення, що втілюються для захисту обʼєктів критичної інфраструктури. Також про всебічну підтримку військових та їхніх родин, аби люди отримували якісні послуги у містах і селах регіону. 

"Важливо чути одне одного, єднаючи зусилля для спільної роботи. Працювати, і далі протистояти викликам війни - аби життя у містах чи селах не зупинялося", - сказав мер Дніпра Борис Філатов.

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ДнипроБорис Філатов