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В Днепре провели региональное заседание конгресса при президенте

Фото: в Днепре провели региональное заседание Конгресса при президенте (dniprorada.gov.ua)
Автор: Юлия Бойко

В Днепре провели заседание членов Конгресса местных и региональных властей при президенте от Днепропетровской области. К обсуждениям присоединились представители общин региона, правоохранители, чрезвычайники, военные, а также профильные специалисты ОВА и члены правительства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Днепровского горсовета.

Говорили о сверхважном. Вызовы, перед которыми ставит нас война. С одними справляемся на уровне региона. Остальные преодолеваем с помощью государства. Есть и такие, что решаем вместе", - сказал руководитель ДнепроОВА Сергей Лысак.

Основными темами конгресса стали жизнь Днепра и региона в условиях войны, деятельность области как логистического, медицинского и гуманитарного хаба.

Говорили также о ходе образовательного процесса с соблюдением стандартов безопасности, подготовке к отопительному сезону и решениях, которые воплощаются для защиты объектов критической инфраструктуры. Также о всесторонней поддержке военных и их семей, чтобы люди получали качественные услуги в городах и селах региона.

"Важно слышать друг друга, соединяя усилия для совместной работы. Работать и дальше противостоять вызовам войны - чтобы жизнь в городах или селах не останавливалась", - сказал мэр Днепра Борис Филатов.

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ДнипроБорис Филатов