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У Дніпрі провели форум для військових

Фото: у Дніпрі провели форум для військових (прес-служба міськради)
Автор: Артем Горовенко

У Дніпрі провели форум "10 років війни". Його учасниками стали декілька сотень військових, ветеранів, а також фахівці реабілітаційного центру міської лікарні № 4, та амбасадори проекту "ТитаниU"A, ініційованого Дніпропетровською ОВА.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Дніпровської міськради.

"Ми зібралися тут, щоб згадати події десятирічної давнини. Зібрались тут, щоб обʼєднуватися. Обʼєдналася влада з органами місцевого самоврядування. Органи місцевого самоврядування, влада у цілому, обʼєдналися з українським народом, щоби вистояти", - сказав керівник ДніпроОВА Сергій Лисак.

На важливості єдності також наголосив мер Дніпра Борис Філатов. 

"Тоді ми, насамперед присутні в цій залі, зробили все можливе і неможливе, аби так звана "руская вєсна" не розповсюдилася країною. Я хотів би сказати кожному і кожній тут слова подяки. І можу вкотре підтвердити, що міська рада і депутатський корпус працюватимуть разом з вами усіма. Підтримуватимуть ініціативи військової адміністрації. Будемо єдині", - зазначив Філатов. 

 

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