У Дніпрі провели форум для військових

"Ми зібралися тут, щоб згадати події десятирічної давнини. Зібрались тут, щоб обʼєднуватися. Обʼєдналася влада з органами місцевого самоврядування. Органи місцевого самоврядування, влада у цілому, обʼєдналися з українським народом, щоби вистояти", - сказав керівник ДніпроОВА Сергій Лисак.

На важливості єдності також наголосив мер Дніпра Борис Філатов.

"Тоді ми, насамперед присутні в цій залі, зробили все можливе і неможливе, аби так звана "руская вєсна" не розповсюдилася країною. Я хотів би сказати кожному і кожній тут слова подяки. І можу вкотре підтвердити, що міська рада і депутатський корпус працюватимуть разом з вами усіма. Підтримуватимуть ініціативи військової адміністрації. Будемо єдині", - зазначив Філатов.