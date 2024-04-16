В Днепре провели форум для военных

"Мы собрались здесь, чтобы вспомнить события десятилетней давности. Собрались здесь, чтобы объединяться. Объединились власти с органами местного самоуправления. Органы местного самоуправления, власть в целом, объединились с украинским народом, чтобы выстоять", - сказал руководитель ДнепрОВА Сергей Лысак.

Важность единства также отметил мэр Днепра Борис Филатов.

"Тогда мы, прежде всего присутствующие в этом зале, сделали все возможное и невозможное, чтобы так называемая "русская весна" не распространилась по стране. Я хотел бы сказать каждому и каждой здесь слова благодарности. И могу еще раз подтвердить, что городской совет и депутатский корпус будут работать вместе с вами всеми будут поддерживать инициативы военной администрации.