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У Дніпрі пролунав вибух: військові повідомляли про загрозу балістики

Субота 27 липня 2024 16:52
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У Дніпрі пролунав вибух: військові повідомляли про загрозу балістики Фото: ілюстрація, як рятувальник ліквідує наслідки прильоту (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

У субботу, 27 липня, у Дніпрі приблизно о 16:39 пролунав звук вибуху. До цього військові попереджали про загрозу балістики.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Суспільне новини та канал Повітряних сил ЗСУ.

Вдень о 16:37 військові попередили, що існує загроза застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена тривога. У ПС закликали не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

Через хвилину було опубліковано наступне повідомлення, в якому закликали мешканців Дніпра терміново пройти укриття.

Наразі деталей щодо удару немає.

Ворожі обстріли

Нагадаємо, що сьогодні ворог обстріляв КАБами та ФАБом Курахове та Мирноград Донецької області. Внаслідок атаки поранено п'ятеро людей, серед них є 11-річна дитина.

Також РБК-Україна писало, що в ніч проти 27 липня росіяни атакували дронами Полтавську область. За даними ОВА є пошкодження промислового об'єкта.

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