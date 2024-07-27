У Дніпрі пролунав вибух: військові повідомляли про загрозу балістики

У субботу, 27 липня, у Дніпрі приблизно о 16:39 пролунав звук вибуху. До цього військові попереджали про загрозу балістики.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Суспільне новини та канал Повітряних сил ЗСУ .

Через хвилину було опубліковано наступне повідомлення, в якому закликали мешканців Дніпра терміново пройти укриття.

Вдень о 16:37 військові попередили, що існує загроза застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена тривога. У ПС закликали не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

Ворожі обстріли

Нагадаємо, що сьогодні ворог обстріляв КАБами та ФАБом Курахове та Мирноград Донецької області. Внаслідок атаки поранено п'ятеро людей, серед них є 11-річна дитина.

Також РБК-Україна писало, що в ніч проти 27 липня росіяни атакували дронами Полтавську область. За даними ОВА є пошкодження промислового об'єкта.

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