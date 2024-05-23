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У Дніпрі пролунав вибух, у половині областей повітряна тривога

Фото: у Дніпрі пролунав вибух 23 травня (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Вибух у Дніпрі пролунав у четвер, 23 травня. У напрямку міста рухалася швидкісна ціль.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали та Повітряні сили ЗСУ.

Як зазначали місцеві жителі, у Дніпрі пролунав сильний вибух після 12:00. 

Після того Повітряні сили ЗСУ повідомляли про рух швидкісної цілі у напрямку міста.

Крім того, у половині областей України раніше була оголошена повітряна тривога. Повітряні сили також попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння з південного сходу.

Карта повітряних тривог станом на 12:10

 

 

Удар по Харкову 23 травня

Російська армія сьогодні, 23 травня, вчергове атакувала Харків. Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що росіяни завдали 15 ударів, "прильоти" зафіксовані у різних місцях.

Окупанти влучили по транспортній інфраструктурі, комунальному та приватному підприємству.

За останньою інформацією, внаслідок російської атаки загинули п'ятеро осіб, ще двох людей шукають. Щонайменше дев'ять жителів Харкова отримали поранення.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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Дніпропетровська областьВибухВійна в УкраїніВійна Росії проти УкраїниПовітряна тривога