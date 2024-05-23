В Днепре прогремел взрыв, в половине областей воздушная тревога

Удар по Харькову 23 мая

Российская армия сегодня, 23 мая, в очередной раз атаковала Харьков. Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что россияне нанесли 15 ударов, "прилеты" зафиксированы в разных местах.

Оккупанты ударили по транспортной инфраструктуре, коммунальному и частному предприятию.

По последней информации, в результате российской атаки погибли пять человек, еще двух человек ищут. По меньшей мере девять жителей Харькова получили ранения.

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