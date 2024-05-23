В Днепре прогремел взрыв, в половине областей воздушная тревога

Взрыв в Днепре прогремел в четверг, 23 мая. В направлении города двигалась скоростная цель.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы и Воздушные силы ВСУ.
Как отмечали местные жители, в Днепре прогремел сильный взрыв после 12:00.
После этого Воздушные силы ВСУ сообщали о движении скоростной цели в направлении города.
Кроме того, в половине областей Украины ранее была объявлена воздушная тревога. Воздушные силы также предупреждали об угрозе применения баллистического вооружения с юго-востока.
Карта воздушных тревог по состоянию на 12:10
Российская армия сегодня, 23 мая, в очередной раз атаковала Харьков. Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что россияне нанесли 15 ударов, "прилеты" зафиксированы в разных местах.
Оккупанты ударили по транспортной инфраструктуре, коммунальному и частному предприятию.
По последней информации, в результате российской атаки погибли пять человек, еще двух человек ищут. По меньшей мере девять жителей Харькова получили ранения.
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