ua ru
Пт, 26 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Дніпрі пролунали звуки вибухів

Новость на русском →
Дніпро, П'ятниця 26 травня 2023 03:39
У Дніпрі пролунали звуки вибухів Фото: вибухи у Дніпрі було чути вночі 26 травня (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

У Дніпрі пролунали звуки вибухів сьогодні вночі, 26 травня, під час повітряної тривоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Суспільне.

Влада відреагувала на звуки вибухів у Дніпрі

Мер міста Борис Філатов закликав нічого не публікувати та не викладати у мережу. У свою чергу, голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук зазначив, що важливо обов'язково відреагувати на тривогу і перебувати в укриттях, або по можливості дотримуватися правила "двох стін".

У Дніпрі пролунали повторні вибухи

Повідомляється, що в обласному центрі пролунала повторна серія вибухів. Моніторингові паблики повідомляють про використання балістичних ракет.

Удари армії РФ по Дніпру

Дніпро останнім часом часто зазнають атак російських ракет, а також дронів-камікадзе. Востаннє вибухи у Дніпрі лунали у понеділок, 22 травня. Тоді російські війська вночі випустили по Дніпропетровській області понад 20 ракет і дронів .

Крім того, увечері, 20 травня, місцева влада повідомляла про роботу сил ППО. Моніторингові групи писали, що тоді, мабуть, росіяни випустили по місту ракету "Іскандер".

Зазначимо, що останніми тижнями росіяни активізували свої атаки по Україні. Зазвичай атаки відбуваються в нічний час. Росіяни роблять це для того, щоб ускладнити роботу сил ППО, а також виснажити українців.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram .

Читайте РБК-Україна в Google News
Дніпропетровська область вибухи Вторгнення Росії до України
NEWS
Мобілізація не для всіх. Кого точно не призиватимуть на службу (повний перелік)
Мобілізація не для всіх. Кого точно не призиватимуть на службу (повний перелік)
DAILY
Сергій Череватий: Пригожин хоче піти з Бахмута, бо розуміє, що на "Вагнер" чекає розгром
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Сергій Череватий: Пригожин хоче піти з Бахмута, бо розуміє, що на "Вагнер" чекає розгром