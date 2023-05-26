У Дніпрі пролунали звуки вибухів сьогодні вночі, 26 травня, під час повітряної тривоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Суспільне .

Влада відреагувала на звуки вибухів у Дніпрі

Мер міста Борис Філатов закликав нічого не публікувати та не викладати у мережу. У свою чергу, голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук зазначив, що важливо обов'язково відреагувати на тривогу і перебувати в укриттях, або по можливості дотримуватися правила "двох стін".

У Дніпрі пролунали повторні вибухи

Повідомляється, що в обласному центрі пролунала повторна серія вибухів. Моніторингові паблики повідомляють про використання балістичних ракет.

Удари армії РФ по Дніпру

Дніпро останнім часом часто зазнають атак російських ракет, а також дронів-камікадзе. Востаннє вибухи у Дніпрі лунали у понеділок, 22 травня. Тоді російські війська вночі випустили по Дніпропетровській області понад 20 ракет і дронів .

Крім того, увечері, 20 травня, місцева влада повідомляла про роботу сил ППО. Моніторингові групи писали, що тоді, мабуть, росіяни випустили по місту ракету "Іскандер".

Зазначимо, що останніми тижнями росіяни активізували свої атаки по Україні. Зазвичай атаки відбуваються в нічний час. Росіяни роблять це для того, щоб ускладнити роботу сил ППО, а також виснажити українців.