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Вибухи в Дніпрі: в області оголошено повітряну тривогу

Фото: У Дніпрі пролунали вибухи під час повітряної тривоги (mns.gov.ua)
Автор: Владислав Прийменко

У Дніпрі пролунали вибухи. У регіоні оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на власного кореспондента.

У Повітряних силах України попереджали про атаку дронів по Дніпропетровській області.

"Увага! Кілька груп "Шахедів" зі сходу та заходу на Дніпро", - повідомили у Повітряних силах.

Наразі в області триває повітряна тривога.

Фото: скріншот карти повітряних тривог (alerts.in.ua)

Вибухи у Дніпрі

Раніше 30 грудня стало відомо, що сили ППО збили ворожу ракету над Дніпром.

Російські війська 29 грудня обстріляли Дніпро під час масової атаки по Україні. Внаслідок обстрілу загинули місцеві жителі.

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Днипро