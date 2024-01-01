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Взрывы в Днепре: в области объявлена воздушная тревога

Фото: В Днепре прозвучали взрывы во время воздушной тревоги (mns.gov.ua)
Автор: Владислав Прийменко

В Днепре прозвучали взрывы. В регионе объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на собственного корреспондента.

В Воздушных силах Украины предупреждали об атаке дронов по Днепропетровской области.

"Внимание! Несколько групп "Шахедов" с востока и запада на Днепр", - сообщили в Воздушных силах.

Сейчас в области продолжается воздушная тревога.

Фото: скриншот карты воздушных тревог (alerts.in.ua)

Взрывы в Днепре

Ранее, 30 декабря стало известно, что силы ПВО сбили вражескую ракету над Днепром

Российские войска 29 декабря обстреляли Днепр во время массовой атаки по Украине. В результате обстрела погибли местные жители.

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