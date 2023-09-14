У Дніпрі пролунали вибухи під час повітряної тривоги

У Повітряних силах України раніше попередили про загрозу атаки ударних безпілотників у Дніпропетровській області.

Обстріли Дніпропетровської області

Російські війська майже щодня завдають ударів по Дніпропетровській області з іншого берега річки Дніпро. Найчастіше під обстріл потрапляє Нікополь та район. Внаслідок обстрілів тяжкою артилерією збитків та руйнування зазнають будинки та інфраструктура регіону.

Крім того, окупанти регулярно завдають ударів по території регіону з використанням крилатих ракет. балістичної зброї та дронів-камікадзе.

Так, вранці 4 вересня росіяни обстріляли Дніпропетровську область, зафіксовано влучення в інфраструктурний об'єкт.