У Дніпрі пролунали вибухи: на місто летіли дрони

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram "Суспільне Дніпро".

Станом на 23:22 карта повітряних тривог має такий вигляд. Як можна побачити, сигнал продовжується у Дніпропетровській, Полтавській, Черкаській, Сумській, Чернігівській, Харківській, Запорізькій та Донецькій областях.

Приблизно за півгодини до цього Повітряні сили ЗСУ інформували, що ворожі дрони летять на Дніпро.

Обстріл Дніпра

Нагадаємо, що росіяни час від часу обстрілюють Дніпро дронами і ракетами.

Зокрема, так було в ніч на 15 липня. Тоді в результаті атаки російських боргів, в місті були пошкоджені багатоповерхівка, 6 приватних будинків і гімназія

Детальніше про наслідки - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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