В Днепре прогремели взрывы: на город летели дроны
Фото: в направлении Днепра были зафиксированы дроны (Getty Images)
Поздно вечером, 25 июля, в Днепре раздались звуки взрывов. Военные предупреждали об угрозе применения дронов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram "Суспільне Дніпро".
"В Днепре слышны звуки взрывов, сообщили корреспонденты Общественного", - говорится в сообщении в 23:12.
Примерно за полчаса до этого Воздушные силы ВСУ информировали, что вражеские дроны летят на Днепр.
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