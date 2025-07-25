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В Днепре прогремели взрывы: на город летели дроны

Пятница 25 июля 2025 23:22
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В Днепре прогремели взрывы: на город летели дроны Фото: в направлении Днепра были зафиксированы дроны (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Поздно вечером, 25 июля, в Днепре раздались звуки взрывов. Военные предупреждали об угрозе применения дронов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram "Суспільне Дніпро".

"В Днепре слышны звуки взрывов, сообщили корреспонденты Общественного", - говорится в сообщении в 23:12.

Примерно за полчаса до этого Воздушные силы ВСУ информировали, что вражеские дроны летят на Днепр.

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