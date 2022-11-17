У Дніпрі пролунали вибухи, місто частково без світла

У Дніпрі сьогодні, 17 листопада, пролунали вибухи під час повітряної тривоги. У місті фіксують проблеми зі світлом.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".
"У Дніпрі чутно звуки вибухів", - йдеться у повідомленні.
Попередньо відомо про чотири вибухи. Крім того, місцеві жителі у соцмережах повідомляють про перебої з електроенергією.
Місцева влада поки не давала офіційних коментарів про ситуацію у регіоні.
Нагадаємо, в Україні о 8:00 оголосили масштабну повітряну тривогу. Станом на 8:50 всі області, крім Криму, "червоні.
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