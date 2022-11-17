У Дніпрі пролунали вибухи, місто частково без світла

"У Дніпрі чутно звуки вибухів", - йдеться у повідомленні.

Попередньо відомо про чотири вибухи. Крім того, місцеві жителі у соцмережах повідомляють про перебої з електроенергією.

Місцева влада поки не давала офіційних коментарів про ситуацію у регіоні.

Нагадаємо, в Україні о 8:00 оголосили масштабну повітряну тривогу. Станом на 8:50 всі області, крім Криму, "червоні.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.