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В Днепре прогремели взрывы, город частично без света

Фото: в Днепре сообщают о взрывах (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

В Днепре сегодня, 17 ноября, прогремели взрывы во время воздушной тревоги. В городе фиксируют проблемы со светом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".

"В Днепре слышны звуки взрывов", - говорится в сообщении.

Предварительно известно о четырех взрывах. Кроме того, местные жители в соцсетях сообщают о перебоях с электроэнергией.

Местные власти пока не давали официальных комментариев о ситуации в регионе.

Напомним, в Украине в 8:00 объявили масштабную воздушную тревогу. По состоянию на 8:50 все области, кроме Крыма, "красные".

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