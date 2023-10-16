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У Дніпрі пролунали вибухи

Фото: у Дніпрі пролунали вибухи (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

У Дніпрі пролунала серія вибухів сьогодні вночі, 16 жовтня, у місті та області оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

Офіційної інформації про причини та наслідки вибухів поки не повідомлялося. Жителів регіону до закінчення повітряної тривоги просять залишатися в укриттях, або по можливості дотримуватися правила "двох стін".

Обстріл території України

Вночі 15 жовтня у східних та південно-східних областях України оголошували повітряну тривогу через застосування росіянами ударних БПЛА та ракет.

Востаннє росіяни завдавали ударів по території Дніпропетровської області 2 та 3 жовтня. Згодом стало відомо, що росіяни потрапили до складу з матеріалами ДТЕК. Було пошкоджено кабелі, трансформатори, роз'єднувачі та інше обладнання.

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