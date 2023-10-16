ua en ru
Пн, 16 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Дніпрі пролунали вибухи

Понеділок 16 жовтня 2023 00:41
UA EN RU
У Дніпрі пролунали вибухи Фото: у Дніпрі пролунали вибухи (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

У Дніпрі пролунала серія вибухів сьогодні вночі, 16 жовтня, у місті та області оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

Офіційної інформації про причини та наслідки вибухів поки не повідомлялося. Жителів регіону до закінчення повітряної тривоги просять залишатися в укриттях, або по можливості дотримуватися правила "двох стін".

Обстріл території України

Вночі 15 жовтня у східних та південно-східних областях України оголошували повітряну тривогу через застосування росіянами ударних БПЛА та ракет.

Востаннє росіяни завдавали ударів по території Дніпропетровської області 2 та 3 жовтня. Згодом стало відомо, що росіяни потрапили до складу з матеріалами ДТЕК. Було пошкоджено кабелі, трансформатори, роз'єднувачі та інше обладнання.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Днипро Дніпропетровська область вибухи Вторгнення Росії до України
NEWS
Вибори в Польщі. Екзитполи віддають перемогу правлячій партії, але опозиція може бути в більшості
Вибори в Польщі. Екзитполи віддають перемогу правлячій партії, але опозиція може бути в більшості
DAILY
Що відбувається в Ізраїлі та як на війну можуть вплинути країни Близького Сходу
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Що відбувається в Ізраїлі та як на війну можуть вплинути країни Близького Сходу