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В Днепре прозвучали взрывы

Понедельник 16 октября 2023 00:41
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В Днепре прозвучали взрывы Фото: в Днепре прозвучали взрывы (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

В Днепре прозвучала серия взрывов сегодня ночью, 16 октября, в городе и области объявлена воздушная тревога.

Об сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".

Официальной информации о причинах и последствиях взрывов пока не сообщалось. Жителей региона до окончания воздушной тревоги просят оставаться в укрытиях, или по возможности соблюдать правило "двух стен".

Обстрелы территории Украины

Ночью 15 октября в восточных и юго-восточных областях Украины объявляли воздушную тревогу из-за применения россиянами ударных БПЛА и ракет.

Последний раз россияне наносили удары по территории Днепропетровской области 2 и 3 октября. Позже стало известно, что россияне попали в состав с материалами ДТЭК. Были повреждены кабели, трансформаторы, разъединители и другое оборудование.

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