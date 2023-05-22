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У Дніпрі пролунали вибухи

Фото: у Дніпрі пролунали вибухи (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

У Дніпрі сьогодні вночі, 22 травня, було чути звуки вибухів, в обласному центрі та регіоні оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Суспільне ".

Про причини та наслідки вибухів поки що нічого не повідомляється. Жителів області до закінчення повітряної тривоги просять залишатися в укриттях, або дотримуватися правила "двох стін".

Оновлено 3:10

У Дніпрі було чути повторні вибухи.

Оновлено 3:32

У місті знову пролунала серія гучних вибухів.

Удари армії РФ по Дніпру

Дніпро останнім часом часто страждає від російських атак ракетами, а також дронами-камікадзе. Востаннє вибухи у Дніпрі лунали у суботу ввечері, 20 травня, тоді місцева влада повідомляла про роботу сил ППО. Моніторингові групи повідомили, що тоді, ймовірно, росіяни випустили по місту ракету "Іскандер".

Зазначимо, що останніми тижнями росіяни активізували свої атаки по Україні. Зазвичай атаки відбуваються в нічний час.

Як пояснювала представник Сил оборони півдня Наталія Гуменюк, росіяни роблять це для того, щоб ускладнити роботу сил ППО, а також виснажити українців.

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