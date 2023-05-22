В Днепре прозвучали взрывы

В Днепре сегодня ночью, 22 мая, были слышны звуки взрывов, в областном центре и регионе объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".
О причинах и последствиях взрывов пока ничего не сообщается. Жителей области до окончания воздушной тревоги просят оставаться в укрытиях, или соблюдать правило "двух стен".
Обновлено 3:10
В Днепре были слышны повторные взрывы.
Обновлено 3:32
В городе снова прозвучала серия громких взрывов.
Обновлено 3:46
Сообщается, что с начала воздушной тревоги в Днепре прозвучало более 15 взрывов.
Удары армии РФ по Днепру
Днепр в последнее время часто страдает от российских атак ракетами, а также дронами-камикадзе. Последний раз взрывы в Днепре раздавались в субботу вечером, 20 мая, тогда местные власти сообщали о работе сил ПВО. Мониторинговые группы сообщили, что тогда, вероятно, россияне выпустили по городу ракету "Искандер".
Отметим, что в последние недели россияне активизировали свои атаки по Украине. Обычно, атаки происходят в ночное время.
Как объясняла представитель Сил обороны юга Наталья Гуменюк, россияне делают это для того, чтобы усложнить работу сил ПВО, а также истощить украинцев.
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