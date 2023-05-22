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В Днепре прозвучали взрывы

Фото: в Днепре прозвучали взрывы (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

В Днепре сегодня ночью, 22 мая, были слышны звуки взрывов, в областном центре и регионе объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".

О причинах и последствиях взрывов пока ничего не сообщается. Жителей области до окончания воздушной тревоги просят оставаться в укрытиях, или соблюдать правило "двух стен".

Обновлено 3:10

В Днепре были слышны повторные взрывы.

Обновлено 3:32

В городе снова прозвучала серия громких взрывов.

Обновлено 3:46

Сообщается, что с начала воздушной тревоги в Днепре прозвучало более 15 взрывов.

Удары армии РФ по Днепру

Днепр в последнее время часто страдает от российских атак ракетами, а также дронами-камикадзе. Последний раз взрывы в Днепре раздавались в субботу вечером, 20 мая, тогда местные власти сообщали о работе сил ПВО. Мониторинговые группы сообщили, что тогда, вероятно, россияне выпустили по городу ракету "Искандер".

Отметим, что в последние недели россияне активизировали свои атаки по Украине. Обычно, атаки происходят в ночное время.

Как объясняла представитель Сил обороны юга Наталья Гуменюк, россияне делают это для того, чтобы усложнить работу сил ПВО, а также истощить украинцев.

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