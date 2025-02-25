У Дніпрі Придніпровська ТЕС повністю припинить подачу тепла на два дні

У місті Дніпро частина мешканців залишиться без опалення у найближчі два дні. Це пов'язано з аварією на Придніпровській ТЕС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу електростанції у Facebook.

Як зазначили на підприємстві, внаслідок технологічної проблеми теплопостачання на житловий масив Придніпровський тимчасово повністю припинено. Попередньо енергетикам вдалося утримати постачання тепла на базовому рівні, але, на жаль, обладнання не витримало, стався ще один технологічний збій.

"Лише минулого року українська енергосистема зазнала 13 масованих ударів ворога. На літо 2024 року було зруйновано або пошкоджено близько 90% теплової генерації ДТЕК. Всього ж з початку повномасштабного вторгнення ТЕС ДТЕК були атаковані ворогом понад 200 разів", - сказано у повідомленні.

Зазначається, що для відновлення мінімального теплопостачання фахівцям знадобиться щонайменше дві доби. Для проведення більш масштабного ремонту й усунення проблеми, про яку повідомляли раніше, знадобиться термін в 14 діб.

Придніпровська ТЕС

Придніпровська теплоелектростанція (ТЕС) - одна з найстаріших теплових електростанцій України, розташована в Дніпропетровській області. Вона була введена в експлуатацію ще у 1954 році й відіграла важливу роль в енергетичній системі країни, забезпечуючи електроенергією промислові підприємства та житлові райони.

Станція працювала переважно на вугіллі, що добувалося в сусідніх регіонах, і мала значну потужність, хоча з роками її технічний стан поступово погіршувався.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що 22 лютого російські загарбники атакували Дніпропетровську область ударними дронами-камікадзе. В Кам'янському районі уламки ворожих БпЛА пошкодили підприємство, на місці падіння виникла пожежа.