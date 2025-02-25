В Днепре Приднепровская ТЭС полностью прекратит подачу тепла на два дня

В городе Днепр часть жителей останется без отопления в ближайшие два дня. Это связано с аварией на Приднепровской ТЭС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу электростанции в Facebook.

Как отметили на предприятии, в результате технологической проблемы теплоснабжение на жилой массив Приднепровский временно полностью прекращено. Предварительно энергетикам удалось удержать поставки тепла на базовом уровне, но, к сожалению, оборудование не выдержало, произошел еще один технологический сбой.

"Только в прошлом году украинская энергосистема испытала 13 массированных ударов врага. На лето 2024 года было разрушено или повреждено около 90% тепловой генерации ДТЭК. Всего же с начала полномасштабного вторжения ТЭС ДТЭК были атакованы врагом более 200 раз", - сказано в сообщении.

Отмечается, что для восстановления минимального теплоснабжения специалистам понадобится не менее двух суток. Для проведения более масштабного ремонта и устранения проблемы, о которой сообщали ранее, понадобится срок в 14 суток.

Приднепровская ТЭС

Приднепровская теплоэлектростанция (ТЭС) - одна из старейших тепловых электростанций Украины, расположенная в Днепропетровской области. Она была введена в эксплуатацию еще в 1954 году и сыграла важную роль в энергетической системе страны, обеспечивая электроэнергией промышленные предприятия и жилые районы.

Станция работала преимущественно на угле, который добывался в соседних регионах, и имела значительную мощность, хотя с годами ее техническое состояние постепенно ухудшалось.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что 22 февраля российские захватчики атаковали Днепропетровскую область ударными дронами-камикадзе. В Каменском районе обломки вражеских БпЛА повредили предприятие, на месте падения возник пожар.