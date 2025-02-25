В Днепре Приднепровская ТЭС полностью прекратит подачу тепла на два дня
В городе Днепр часть жителей останется без отопления в ближайшие два дня. Это связано с аварией на Приднепровской ТЭС.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу электростанции в Facebook.
Как отметили на предприятии, в результате технологической проблемы теплоснабжение на жилой массив Приднепровский временно полностью прекращено. Предварительно энергетикам удалось удержать поставки тепла на базовом уровне, но, к сожалению, оборудование не выдержало, произошел еще один технологический сбой.
"Только в прошлом году украинская энергосистема испытала 13 массированных ударов врага. На лето 2024 года было разрушено или повреждено около 90% тепловой генерации ДТЭК. Всего же с начала полномасштабного вторжения ТЭС ДТЭК были атакованы врагом более 200 раз", - сказано в сообщении.
Отмечается, что для восстановления минимального теплоснабжения специалистам понадобится не менее двух суток. Для проведения более масштабного ремонта и устранения проблемы, о которой сообщали ранее, понадобится срок в 14 суток.
Приднепровская ТЭС
Приднепровская теплоэлектростанция (ТЭС) - одна из старейших тепловых электростанций Украины, расположенная в Днепропетровской области. Она была введена в эксплуатацию еще в 1954 году и сыграла важную роль в энергетической системе страны, обеспечивая электроэнергией промышленные предприятия и жилые районы.
Станция работала преимущественно на угле, который добывался в соседних регионах, и имела значительную мощность, хотя с годами ее техническое состояние постепенно ухудшалось.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что 22 февраля российские захватчики атаковали Днепропетровскую область ударными дронами-камикадзе. В Каменском районе обломки вражеских БпЛА повредили предприятие, на месте падения возник пожар.
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