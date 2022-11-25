Що відбувається у Дніпрі зараз: ситуація зі світлом, водою та зв'язком

Зранку 25 листопада у Дніпрі діють аварійні відключення світла. У деяких районах міста немає води, триває підключення опалення. Електротранспорт відновив роботу, але деякі маршрути змінено.

Докладніше про ситуацію в Дніпрі на даний момент – у матеріалі РБК-Україна нижче.

Електроенергія

У Дніпрі в п'ятницю запроваджено екстрені відключення світла. Графіки планових відключеньне діють.

Проте, як повідомляє міський телеканал D1, у деяких районах Дніпра електроенергії немає більше доби.

При цьому раніше міська влада повідомляла, що 24 листопада енергетики підключили всі міські об'єкти критичної інфраструктури та 50% житлових будинків.

Водопостачання

За заявою мера Бориса Філатова, учора ввечері у Дніпрі були запущені усі насосні станції. У водоканалі відзвітували про відновлення подачі води населенню залежно від підключення до електроживлення насосних станцій.

Однак через екстрені відключення електрики 25 листопада водопостачання було припинено за такими адресами:

вул. Богдана Хмельницького 2-33

вул. Батумська 8-64

вул. Байкальська 1,10,11

вул. Г.Корольової 1-36

просп. Слобожанський 40-90

вул. Тверська 1-41

вул. Пулковська 21,23,28,29

вул. Осіння 7-13

просп. П.Калнишевського 1-72

вул. Кожем'яки 1,3,5,7,9,11,17,19

вул. Дарницька 4,7,9,11

Вода з'явиться після подачі електроенергії.

Опалення

Міські котельні на правобережжі запустили надвечір 24 ​​листопада. За інформацією Telegram-каналу "Дніпро оперативний", вночі продовжився запуск котелень в інших частинах міста.

При цьому зазначається, що після підключення води до котельні необхідно 4-12 годин для повного прогрівання теплоносія, враховуючи обсяг мереж і кількість споживачів.

Як працює транспорт

На 07:00 25 листопада у Дніпрі на маршрути вийшли трамваї та тролейбуси. Транспорт працює по оперативним маршрутам із змінами.

Запущено трамваї №1, №5, №11, №17. Маршрут №5 курсує від Залізничного вокзалу через вулицю Леваневського.

Їздять тролейбуси №1, №5, №6, №7, №10, №12, №16. Тролейбус №16 курсує від площі Соборної до площі Космічної.

Зв'язок

Після ракетної атаки 23 листопада в Дніпрі почалися перебої з мобільним зв'язком та інтернетом, оскільки робота мережі операторів мобільного зв'язку залежить від наявності електрики.

На даний момент ситуація зі зв'язком стабілізується у міру відновлення енергопостачання. Також мешканці Дніпра можуть отримати безперебійний доступ до інтернету в "Пунктах незламності", які забезпечені "Старлінками".